Si ferma al tie break il sogno della Gioiella Prisma Taranto, al Palamazzola termina 3-2 per Cisterna

Un punto solo conquistato non garantisce la permanenza ma permette sicuramente a Taranto di muovere la classifica e togliersi dall’ultima posizione

Non riesce l’impresa alla Gioiella Prisma Volley che perde 3-2 in casa contro Cisterna. Partita di vitale importanza per Taranto che deve salvaguardare la categoria. Un punto solo conquistato non garantisce la permanenza ma permette sicuramente a Taranto di muovere la classifica e togliersi dall’ultima posizione.

CRONACA

Partita che inizia con tre errori al servizio, due per Taranto uno per Cisterna, risultato sull’1-2. Filippo Lanza spicca il volo e chiude l’attacco in campo, è 3-3 al PalaMazzola. Gironi sfrutta bene un miracolo di Held, 10-8 per la Gioiella. Tanti errori al servizio per Cisterna che non riesce a trovare continuità nel fondamentale. Lanza conquista un mani out, Taranto che vola sul 16-13 e costringe Falasca (coach Cisterna) al time-out. Tarumi sbaglia ancora al servizio, Taranto ringrazia. Falasca cambia Tarumi, entra al suo posto Bayram (19-15). Monsterblock di Mazzone su Fabrizio Gironi, non riesce la parallela del nove tarantino. Gironi ne fa subito due, si fa perdonare, il Palamazzola esulta, Taranto adesso sul 21-17. Gironi chiede un tocco a muro, l’arbitro nega, time out Boninfante. Cisterna recupera su Taranto, 22-21 in questo momento. La pipe di Lanza va a segno, 24-22 per la formazione di casa. Finisce 25-23 il primo parziale, top scorer Lanza con 6.

Taranto parte subito 1-0, conquistando il cambio palla. La Gioiella prova a sbloccare una situazione di continua parità. Lanza sbaglia in attacco, Taranto comunque avanti 8-7. Pesta in battuta Bayram, 10-8 Taranto. Gironi attacca toccando l’asta, è 10-10 al PalaMazzola. Doppio vantaggio Cisterna, spreca Taranto, 10-12. Momento di sofferenza in ricezione per la Gioiella, time out Boninfante sul 10-13 per Cisterna. Cisterna incrementa ancora il vantaggio, 11-15. Entra Brodie Hofer per il servizio e trova un ace, 13-15. È out l’attacco di Cisterna, 14-15. Ancora ace di Brodie Hofer, 15-15. Nuovo doppio vantaggio per Cisterna, Baranowicz anticipa il muro di Taranto. Nuovo time out Boninfante, 16-20. Dimezza le distanze Taranto, 18-20. Gironi sfrutta benissimo il salvataggio di Lanza, 19-20. Un super Gironi mette tutto in parità, Cisterna cambia nuovamente Bayrami per Tarumi. Non basta il super salvataggio di Luzzi, Cisterna riesce a conquistare un nuovo vantaggio, 20-21. L’attacco di Tarumi colpisce in pieno l’asticella, Taranto ribalta tutto, 22-21. Ancora Gironi, super protagonista di questa fase finale di set, 23-22. Ci pensa Ramon a spegnere l’entusiasmo tarantino conquistando il 23-23. Mani out conquistato da Cisterna, set point per gli ospiti. Monsterblock per chiudere il parziale, 23-25 per Cisterna, top scorer del parziale Gironi con 8 punti.

Il primo punto del parziale è per Taranto, che manda subito in battuta Held. Cisterna conquista la parità, tra le polemiche del Palamazzola per possibili falli di doppia. Il muro di D’heer, nuovo vantaggio Taranto. Ancora muro di Taranto, Alonso non si fa superare, Cisterna chiama check per controllare se la palla ha toccato terra, il check non cambia la decisione arbitrale. Muro di Nedeljkovic, Alonso non riesce a bucare. Gironi attacca senza muro e la palla finisce direttamente sul parquet, è 6-4 per la Gioiella. Ace di Faure, ancora in battuta il francese. Doppio vantaggio Cisterna, 6-8, time out Boninfante. Cisterna più concreta in questo frangente. Ace di Held, è tutto in parità al Palamazzola. Gioiella Prisma Taranto chiama check per possibile invasione aerea, il punto è comunque assegnato alla squadra di Cisterna. Altro check di Taranto, l’attacco di Cisterna è out ma l’arbitro vede un tocco a muro, il check è vincente, Taranto conquista il punto, 13-12. Taranto torna sotto, 13-14 e decide di sostituire Alonso con Alletti. Gironi torna a macinare punti, è suo il merito della nuova parità. Super ace di Fabrizio Gironi, braccio caldo per lo schiacciatore tarantino, che regala a Taranto un nuovo vantaggio. Non incide a muro Alletti, riesce comunque a passare Cisterna. Riesce la pipe di Held, nuova parità ai trentadue punti giocati. La pipe di Lanza è un punto assicurato, 18-19. Si torna in parità, PalaMazzola in festa per il 20-20. Il centro di Cisterna buca il parquet di Taranto, 20-21. Dopo due muri Rivas riesce a passare, Cisterna in vantaggio. Muro di Faure, doppio vantaggio Cisterna, time out Boninfante. È out il servizio di Cisterna, chiesto comunque un check dalla formazione ospite, l’esito non cambia la decisione arbitrale. Si ferma a rete il servizio di Gironi, due set point per Cisterna. Il primo è annullato da Gironi, dentro Hofer per battere. Chiude Cisterna 23-25, top scorer Gironi e Faure, entrambi con sei punti.

Taranto in crisi all’inizio del parziale, subito sotto di tre, Boninfante sostituisce Gironi con Hopt che fa il suo esordio casalingo. Errore al servizio per Cisterna, Taranto si avvicina. Il primo punto di Hopt al PalaMazzola segna il 5-7. Torna in parità Taranto grazie all’ace di Tim Held, 8-8. Ancora Hopt, ottimo attacco che costringe il pallone a toccare il soffitto dopo la difesa di Cisterna. Ace di Cisterna, nessuno di Taranto prova a difendere. Time out Falasca, 15-14 Taranto. Monsterblock di Cisterna, adesso avanti 15-16. Doppio vantaggio Taranto che ribalta tutto, 18-16. Ace di Cisterna, 18-18. Invasione di Cisterna, vantaggio Taranto, PalaMazzola in fiamme. Taranto che vola, Zimmermann di seconda e Hopt con il suo primo ace, 22-19. Time out Cisterna sul 23-20 Taranto. Sono quattro i set point per Taranto. Ne annulla due Cisterna, time out, 24-22. Finisce 25-22 con l’attacco al centro di D’heer, top scorer Held con sei punti messi a referto.

Il tie break si apre con il servizio di Cisterna, il punto è di Taranto. Taranto conquista un mani out, 2-0. Errore di Alonso dai nove metri, 2-1 Taranto. Taranto conquista un nuovo vantaggio con l’attacco di Held, 5-4. Errore dai nove metri per Cisterna, 6-5. Al cambio campo si va in vantaggio 7-8 per Cisterna. Time out Taranto sul 9-11. Taranto accorcia, 10-12. Errore al servizio di Lanza, 10-13. Finisce 11-15 al PalaMazzola una partita molto importante per Taranto che prova a vincerla fino alla fine consapevole dell’importanza del match. Il top scorer del match è Faure con 24, segue Gironi con 19. MVP Tim Held.