Si ferma in semifinale il sogno Serie A della New Taranto

Il sogno Serie A si infrange a Pescara. La new Taranto è stata battuta 5 a 2

Al termine di una gara intensa e combattuta, la New Taranto cede per 5-2 all’Academy Futsal Pescara nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie A2 Élite, chiudendo così una stagione straordinaria che aveva fatto sognare un’intera città. I rossoblù, guidati da mister Tomassini, non riescono nella grande impresa, ma escono tra gli applausi del pubblico del PalaRigopiano e della formazione abruzzese.

La partita inizia nel migliore dei modi per gli ionici, avanti grazie alla rete di Giannace nei minuti iniziali: un gol d’astuzia, nato da una punizione, che in quel momento avrebbe proiettato i pugliesi alla finalissima contro il CDM Futsal. Ma prima dell’intervallo, i padroni di casa trovano il pari con Rodriguez sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ristabilendo prontamente la parità.

La New Taranto parte leggermente contratta nella ripresa, e l’Academy Pescara ne approfitta subito, invertendo l’inerzia del match con le reti di Masi, bravo a sfruttare una palla inattiva, e di Scarinci in contropiede. I tifosi tarantini – accorsi in massa in terra abruzzese – continuano a incitare la squadra di mister Tomassini, che trova il gol del 3-2 grazie al sigillo di Chimanguinho. Bottiglione e compagni hanno almeno tre nitide occasioni per riequilibrare il match, ma non riescono a concretizzarle. Ne approfittano gli abruzzesi, che allungano nuovamente con Rodriguez e chiudono definitivamente i conti con Marrazzo.

Per la New Taranto resta il rammarico di non aver potuto completare un’impresa storica, ma anche l’orgoglio per un cammino incredibile: da “matricola terribile” alla conquista del terzo posto in regular season fino alle semifinali playoff promozione per la Serie A, passando per prestazioni di grande spessore e la crescita di un gruppo ambizioso.

Il club rossoblù desidera ringraziare i tifosi, che hanno seguito e sostenuto la squadra in trasferta, testimoniando ancora una volta il grande cuore della città di Taranto.

Adesso occorrerà metabolizzare l’amarezza per il risultato, con la consapevolezza però di aver scritto una pagina importante nella storia della New Taranto Calcio a 5 e di aver dato lustro – in un momento sportivo storico non proprio dei migliori – al territorio ionico. Da qui si ripartirà, con determinazione e voglia di crescere ancora.