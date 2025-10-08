mercoledì 8 Ottobre 25
CP

Sitting volley: ASD Taranto inclusione in serie A1

Sport

Articoli Correlati

Taranto, pugilistica Quero-Chiloiro: porta a casa tre vittorie e due pareggi

CP -
Il trofeo dell' amicizia è giunto alla 33esima edizione Uno dei tanti weekend sportivi targato Quero-Chiloiro quello che è appena trascorso tra il 4 e...
Read more

Lo spirito poco sportivo dei Giochi del Mediterraneo

Vittorio Galigani -
Il messaggio che arriva da Taranto, oggi, non parla di atleti o di stadi, ma di potere, di rapporti internazionali e di scarsa, quasi...
Read more

Il Taranto alla ricerca di una propria identità

Vittorio Galigani -
Per puntare decisamente alla promozione diretta (come la proprietà ha promesso e promette quotidianamente alla città) occorrono rinforzi mirati, un portiere esperto, un attaccante...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand