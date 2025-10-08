Sitting volley: ASD Taranto inclusione in serie A1

Bisignano: “Siamo l’unica realtà in Puglia. Quindi forza e coraggio!”

In extremis e con tante difficoltà la squadra tarantina conferma l’iscrizione al Campionato Italiano di Serie A1 (massima serie) grazie a imprenditori locali.

“Siamo contenti di aver suscitato l’interesse e quindi di aver ottenuto un impegno per noi importantissimo – ha dichiarato il Presidente – da parte di due imprenditori locali: Giovanni Agnusdei di ‘Climatar’ e Guglielmo Donzella, esponente di Confindustria Taranto, che ringraziamo. Queste realtà imprenditoriali e associative ci hanno permesso di iscrivere la squadra e di guardare avanti con fiducia, e per noi non è poco. Adesso aspettiamo il main sponsor e quindi la palestra che ci ospiterà per gli allenamenti.

Intanto Taranto c’è – ha dichiarato ancora Bisignano – e siamo l’unica realtà in Puglia. Quindi forza e coraggio! In attesa di altre notizie importanti, questa iscrizione rappresenta un passo fondamentale in avanti e ci regala molta rinnovata energia per le sfide del presente e del futuro”.

