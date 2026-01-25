Sotto la pioggia il Taranto batte il Bitonto 1 a 0

Russo firma il quinto successo consecutivo della squadra rossoblu tra campionato e coppa Italia

Quinto successo di fila del Taranto, tra campionato e Coppa Italia, che espugna il neutro del Sante Diomede di Bari per battere il Bitonto per 1-0. Danucci deve gestire grossi problemi nel reparto offensivo. Infatti è costretto a fare a meno degli infortunati Loiodice e Aguilera, assenze pesanti che si aggiungono alle non perfette condizioni di Trombino.

Dunque sotto la pioggia, intensa e costante soprattutto nella ripresa, il Taranto si presenta con il 4-3-2-1 in fase di non possesso che vede Russo di punta e alle sue spalle Losavio e l’Under Labianca. In fase di possesso diventa un 4-2-3-1 perché Incerti, mezz’ala di centrocampo, si alza sulla trequarti. Al centro della difesa, al posto di Rizzo, si rivede Delvino che riacquista anche la fascia di capitano.

Al 13′, da calcio d’angolo battuto da Di Paolantonio, svetta la testa di Guastamacchia che spedisce alto. Questa la prima vera palla gol di marca rossoblù, preludio a quella più clamorosa del 20′: Incerti dà in profondità per Russo che aggira il portiere ma spedisce fuori

Il doppio pericolo scuote il Bitonto che va vicino al bersaglio grosso al 22′. Marchitelli si presenta a tu per tu davanti a Martinkus: la botta di sinistro sul primo palo è respinta in tuffo. Si ravviva partita, nel mentre tegola per il Taranto che perde Incerti per infortunio. Al suo posto Marino. Fioccano le palle gol da un parte e dall’altra. Alla mezz’ora, il Bitonto esce male palla al piede, i rossoblù recuperano, Labianca si precipita sul pallone e lo calcia su Cozzella in uscita che devia sulla traversa. Quattro minuti e Napoli potrebbe portare in vantaggio in neroverdi, ma da posizione defilata angola troppo e mette a lato. Al 35′ Russo prova a rifarsi dell’errore del 20′ e dal limite spara al volo sfiorando la traversa. Marino potrebbe rompere l’incantesimo della porta stregata, ma all’altezza del dischetto si fa respinge il pallone in tuffo da Cozzella.

La ripresa è foriera di buone nuove e al 9′ arriva finalmente il vantaggio a firma di Russo sul perfetto cross di Hadziosmanovic. Il numero 7 stacca nel cuore dell’area di rigore piccola, senza che Cozzella accenni all’uscita. Il Taranto cerca il bis, ma giunge solo quello delle traverse: a raddoppiare i legni è Losavio al 20′. La partita mantiene ottimi ritmi, anche perché cresce il Bitonto che ci prova con il tiro cross di Napoli del 22′ messo in angolo da Martinkus. Cresce di intensità la pioggia le vie del gol sono intasate, ma i tre punti restano in tasche tarantine.

BITONTO-TARANTO 0-1

RETI: 9′ st Russo.

BITONTO (3-5-2): Cozzella; Catalano, Dinielli, D’Alba; Napoli, Cafarella, Cutrone, (42′ st Gagliardi), Milella (11′ st Fracchiolla) Marchitelli; Palazzo (19′ st Bozzi), De Michele (39′ st Senatore). A disp.: Grande, Lavoratti, Massari, Cariello, Leuzzi. All.: Zinfollino.

TARANTO (4-3-2-1): Martinkus; Hadziosmanovic, Delvino (32′ st Rizzo), Gustamacchia, Derosa; Vukoja, Incerti (30′ pt Marino, 29′ st Zampa), Di Paolantonio; Labianca (25′ st Sansò), Losavio; Russo. A disp.: Mastrangelo, Konate, Souare, Monetti, Trombino. All.: Danucci.

ARBITRO: Gianluca L’Erario di Formia. Assistenti: Roberto Chiricallo di Bari e Innamorato di Bari.

NOTE: ammoniti: Milella, Cafarella (B), Hadziosmanovic, Losavio (T); angoli 7-3 per il Taranto. Rec.: 2′ pt, 4′ st