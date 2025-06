Sport e nutrizione: Francesco Settembrini ancora al fianco della Prisma

Il farmacista nutrizionista rinnova per il sesto anno la collaborazione con il club di volley tarantino. “Unisco teoria e pratica per ottimizzare la performance degli atleti”

La Prisma Taranto conferma la partnership con il dottor Francesco Settembrini, titolare della Farmacia Settembrini in via Livio Andronico, che continuerà a curare la preparazione nutrizionale della squadra di volley per la sesta stagione consecutiva. Farmacista e nutrizionista con una specializzazione in medicina dello sport, Settembrini rappresenta ormai un punto di riferimento consolidato per il panorama sportivo tarantino.

“La mia formazione di farmacista si è naturalmente evoluta verso la medicina dello sport – spiega Settembrini – L’esperienza personale come atleta – ho corso 25 maratone, partecipato a gran fondo ciclistici, giocato e allenato nel basket – mi permette di unire competenze teoriche e vissuto pratico nell’assistenza agli sportivi”.

Il professionista, che vanta master in Fisiologia della nutrizione e dello sport e in Integrazione per gli atleti, è già al lavoro con lo staff tecnico guidato da coach Graziosi per definire i protocolli nutrizionali della nuova stagione. “La società ha sempre puntato su uno staff medico e tecnico di altissimo livello, sia professionalmente che umanamente. Ringrazio i Presidenti per la rinnovata fiducia”, ha commentato Settembrini.