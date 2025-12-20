SS Taranto, è Sante Russo la new entry rossoblù

Ufficializzato il nome dell’ ultimo acquisto della squadra di Panarelli

La SS Taranto ha ufficializzato l’ arrivo di Sante Russo. Proviene dall’ ’Heraclea, dove nel girone H di Serie D,ha collezionato 16 presenze e una rete tra campionato e Coppa Italia.

Classe 1996, altezza 1.80, centrocampista. Vanta una lunga carriera in Serie D con le sue 200 presenze in totale tra campionato, playoff e Coppa Italia.

Russo ha anche vestito molte maglie importanti come Audace Cerignola, Fidelis Andria, Martina, Vastese, Barletta e Torres, Con il Barletta, nella stagione 2022/2023, ha inoltre conquistato il campionato di Eccellenza Pugliese.

credit foto tutto calciatori.net