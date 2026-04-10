SS Taranto, il presidente Ladisa chiede alla piazza di remare dalla stessa parte

Il numero uno del club di rivolge ai tifosi per chiedere: «voce, cuore e sostegno»

Nel momento più delicato della stagione, il presidente del Taranto Sebastiano Ladisa scende in campo prima dei suoi giocatori per chiedere alla piazza di remare compatta dalla stessa parte. Il numero uno del club è convinto che si possano ottenere risultati soddisfacenti a patto di procedere nella stessa direzione. Questo l’appello pubblicato sul post del sodalizio ionico:

«Miei cari tifosi rossoblù,

ora serve una sola cosa: unità.

Siamo arrivati fin qui insieme, con passione e forza. Adesso è il momento di stringerci ancora di più. Niente dubbi, niente divisioni: solo cuore, voce e sostegno per chi scende in campo.

Questa squadra vive con Taranto, e insieme dobbiamo difenderla per tutti i nostri magnifici tifosi, per i nostri colori. La società è pronta. Ma il vero motore siete voi.

Crediamoci fino all’ultimo minuto. Avanti, uniti per i nostri colori!».