Taekwondo, il tarantino Marco Reale vince il bronzo ai campionati italiani

Il giovane atleta ha superato i primi tre incontri per poi fermarsi in semifinale

Ai campionati italiani di Taekwondo, che si sono svolti dal 30 novembre all’1 dicembre 2024 a Napoli, il tarantino Marco Reale, iscritto alla Associazione Sportiva Dilettantistica Taras Taekwondo, si è aggiudicato il bronzo italiano nella categoria ‘meno 58 chili’ a soli 18 anni, nella prima selezione da senior.

Tra 28 partecipanti di categoria provenienti da tutta Italia e tra le società sportive accreditate dalla Federazione Italiana, lo sportivo tarantino ha superato il primo incontro con due ko tecnici, il secondo per superiorità di punteggio, il terzo per ko tecnico. Si ferma in semifinale contro uno degli atleti italiani più quotati a livello internazionale. Inizia per lui la preparazione per entrare nella squadra nazionale.