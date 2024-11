Taranto, -2 o -4?

In arrivo la penalizzazione che ai rossoblù farà perdere non meno di due punti.

All’entusiasmo generato dal corroborante successo di Avellino di domenica scorsa, a brevissimo si sostituirà lo scoramento (annunciato) della penalizzazione in classifica. Il Taranto, infatti, scivolerà dagli attuali 10 punti in classifica a 8 (nell’ipotesi migliore) a 6 (alla peggiore). Dunque o -2 o -4 per il club rossoblù, che nel primo caso pagherebbe il mancato pagamento del mese di giugno ai tesserati entro il successivo primo agosto, nel secondo una gestione non corretta del caso Semprini, ex attaccante della stagione 2022/23. La sentenza, al termine dell’apposita udienza, è attesa a breve.