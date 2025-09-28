Taranto a caccia di punti con il Bitonto

Alle 15.30 i rossoblù scenderanno in campo a Massafra

Un’ora e il Taranto scenderà in campo allo stadio Italia di Massafra (ore 15.30) per la sesta giornata del campionato di Eccellenza. Avversario sarà il Bitonto, una delle squadre più in forma del girone con 10 punti, tre in meno degli ionici La settimana del Taranto è stata particolarmente travagliata, a causa di un violento virus gastrointestinale (Salmonellosi) che ha messo al tappeto dieci tesserati. Tanto che il club rossoblù aveva chiesto al Brindisi, in occasione del ritorno del primo turnodi Coppa Italia, il rinvio deo novanta minuti. I biancazzurri hanno risposto picche e allora il Taranto ha adito le vie legali presso il TFN per poterla giocare. L’esito si scoprirà strada facendo. Adesso è il tempo di giocare e di cercare il successo per restare in scia all’As Bisceglie, capolista con un punto di vantaggio. I tre punti sono d’obbligo, davanti ai suoi tifosi, che da oggi potranno usufruire anche del settore di Curva.