Taranto, a Manduria arriva l’Acquaviva

Eccezionalmente non si giocherà a Massafra, ma l’obiettivo resta lo stesso: i tre punti

Sarà il Nino Dimitri di Manduria, oggi alle 15, a ospitare la 28esima giornata di campionato del Taranto. La sfilata dei carri di carnevale, che coinvolgerà in questo ore le vie di Massafra, rende inutilizzabile lo stadio Italia e necessario un temporaneo trasferimento in altro luogo.

La squadra di Ciro Danucci riceverà l’Atletico Acquaviva, che nel girone di andata diede il primo dispiacere alla piazza rossoblù. La partita si concluse con una cocente sconfitta per 3-2. Le due compagini hanno poi avuto modo di incontrarsi, in gare di andata e ritorno, anche nel secondo turno di Coppa Italia. Circostanza nella quale i rossoblù hanno complessivamente realizzato sette reti, cinque in casa e due in trasferta. Il Taranto ha bisogno di ottenere i tre punti per puntellare il terzo posto e provare ad avvicinarsi al secondo, dove stazione provvisoriamente il Brindisi. Assenti per infortunio saranno il difensore Delvino e gli attaccanti Trombino, Labianca e Monetti. Da verificare le condizioni, come asserito ieri pomeriggio in conferenza stampa dall’allenatore dei tarantini, di Hadziosmanovic e Zampa. Pure a Manduria, Danucci non si schioderà dal 4-3-2-1, che vede l’Under Martinkus tra i pali e una linea difensiva probabilmente formata dall’altro Sansò e poi da Rizzo, Guastamacchia e Derosa. A centrocampo agiranno Incerti, Di Paolantonio e Vukoja, mentre in attacco Losavio e Loiodice correranno dietro Aguilera. L’unico dubbio potrebbe essere il cambio tra Marino e Incerti.