Taranto, a Massafra arriva l’Ugento

I rossoblù dovranno vincere per mantenere la vetta della classifica. Il tecnico Danucci: «Recuperato Konaté»

Allo stadio Italia di Massafra, domani alle 15.30, il Taranto tornerà in campo per l’ottavo turno di campionato. Nell’altra metà campo troverà schierato l’Ugento, attualmente decimo in classifica. Dopo il pareggio di Campi Salentina con il Brilla Campi (0-0), i rossoblù sono chiamati a vincere per conservare la vetta della classifica e rimandare al mittente gli assalti di Bisceglie, Canosa e Brindisi, le più immediate inseguitrici.

Nel tardo pomeriggio ha parlato il tecnico Ciro Danucci, focalizzando la sua attenzione sui cinque impegni, che la squadra dovrà affrontare nelle prossime due settimane: «Abbiamo lavorato sulla condizione fisica e tattica e sono contento – afferma – delle risposte ricevute dai ragazzi».

Buone notizie giungono dall’infermeria, finalmente lasciata dal centrale di difesa Konaté. Non è così, invece, per l’attaccante Kordic, mentre sono da valutare le condizioni del centrocampista Etchegoyen. Il tecnico fa il punto: «Konate ha partecipato a tutti gli allenamenti e sarà disponibile, mentre per Etchegoyen – sostiene – valuteremo domani. Kordic sta migliorando».

L’allenatore degli ionici, nel suo 4-2-3-1, confermerà De Simone tra i pali, con una linea difensiva che potrebbe essere formata da Brunetti e Konaté al centro e corsie esterne basse affidate ad Hadziosmanovic e Derosa. Sulla mediana agiranno Di Paolantonio e Marino, sulla trequarti Souaré, Russo e Monetti e in avanti a Imoh.