Taranto, a Racale per restare in scia a Brindisi e As Bisceglie

Alle 14.30, i rossoblù saranno di scena al Luigi Basurto. Contro ci sarà una formazione che ha già fermato le prime della classe

Nel Salento per la terza volta dall’inizio del campionato di Eccellenza. Il Taranto di Ciro Danucci, questo pomeriggio alle 14.30 al Luigi Basurto, sarà ospite del Racale. I biancazzurri, con i loro 23 punti, sono a ridosso delle quattro battistrada del campionato e aspirano a partecipare alla corsa promozione. Una vera outsider che ha costruito la sua buona classifica soprattutto con le trasferta (14 punti). Qualche problema tra le mura amiche (solo 9), eppure né Brindisi né As Bisceglie sono stati capaci di vincere di andare oltre un pareggio per 1-1. Ecco perché, al di là dei numeri, questa resta una trasferta complessa. Anche considerando i pregressi, visto che nei due precedenti salentini con Galatina e Brilla Campi, il Taranto non è andato altre due parità alla quinta e alla sesta giornata. Questa gara andrebbe vinta, anche in considerazione dei due impegni casalinghi di Brindisi e Bisceglie, che ospiteranno sia la Nuova Spinazzola che il Brilla Campi. I pronostici sono nettamente sfavorevoli alle prime due della classe.

Danucci, probabilmente, farà ricorso al 4-2-3-1 per centrare l’obiettivo dei tre punti, ma potrebbe anche variare verso un centrocampo a 3, con eventuale utilizzo si Vukoja. Tra i pali rientrerà De Simone, sulla linea difensiva dovrebbero agire Hadziosmanovic e Derosa laterali, Delvino e Konaté al centro; i due mediani potrebbero essere Di Paolantonio e Marino, mentre da trequartisti dovrebbero fungere Calabria, Monetti e Losavio dietro Aguilera. Quest’ultimo già autore di sei reti in quattro partite in rossoblù.