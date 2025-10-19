Taranto, ad Acquaviva per allungare sulle inseguitrici

Se i padroni di casa sono reduci dalla sconfitta per 3-1 maturata sul campo della Nuova Spinazzola, la squadra di Mister Danucci potrebbe concludere otto giorni eccellenti

Questo pomeriggio alle 15.30 il Taranto di Ciro Danucci farà visita all’Atletico Acquaviva, con cui ha in comune i colori rossoblù. Non fortunatamente la classifica, dato che la squadra ionica arriva allo scontro da capolista contro una formazione che occupa invece la quattordicesima posizione. Se i padroni di casa sono reduci dalla sconfitta per 3-1 maturata sul campo della Nuova Spinazzola, il Taranto potrebbe concludere otto giorni eccellenti. Tutto ha avuto inizio con il successo interno per 3-1 con l’Ugento in campionato e proseguito tre giorni fa con la vittoria sul Brindisi nel primo turno di Coppa Italia. I tre punti avrebbero una valenza doppia, poiché nell’anticipo di ieri la AS Bisceglie ha pareggiato il derby cittadino con la UC Bisceglie (1-1). La certezza di Danucci è il 4-2-3-1, che tra i pali vedrà De Simone protetto dalla linea a quattro composta da Hadziomanovic, Delvino, Brunetti e Derosa. A centro campo agiranno Marino e Di Paolantonio, sulla trequarti Calabria, Russo e Monetti, alle spalle di Imoh.