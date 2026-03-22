Taranto, al “Toto Cezzi” con il Novoli per vincere

I ragazzi di Ciro Danucci affronteranno una squadra mai battuta. In dubbio Incerti e Guastamacchia

Questo pomeriggio alle 15.00, al Toto Cezzi di Novoli, il Taranto onorerà il suo 35esimo turno di campionato. Lo farà contro una formazione che gli ha dato parecchio filo da torcere, sia in campionato che in Coppa Italia. Dal duplice scontro i rossoblù non hanno cavato che due pareggi: 3-3 nel primo caso allo stadio Italia di Massafra e 1-1 nel secondo in trasferta. Il 3-3, inoltre, si rivelò dirimente poiché provocò l’uscita di scena per meno di due mesi del tecnico Ciro Danucci che venne esonerato e sostituito di Luigi Panarelli. Un girone dopo Danucci (rientrati in possesso della panchina) ha la possibilità di vendicare quella parità che fu deleteria. Per gli stessi rossoblù, inoltre, è l’opportunità di centrare un successo mancato nelle due precedenti occasioni.

Una vittoria che avrebbe un’importanza capitale per provare a ridurre le distanze dal Bisceglie, secondo in classifica con sei punti di vantaggio ma una partita in meno. Tutto è ancora sul filo del rasoio e fare previsioni è un gioco dalle sfumature d’azzardo. E come sempre muovere un passo alla volta potrebbe risultare la soluzione migliore.

Danucci confermerà il suo 4-3-2-1, che potrebbe fare a meno sia del centrocampista Davide Incerti che del centrale di difesa Antonio Guastamacchia, usciti malconci dalla sfida di sette giorni fa con l’Atletico Racale. In porta potrebbe rientrare Mastrangelo, in difesa percorso obbligato con Hadziosmanovic, Rizzo, Konate e Sansò; a centrocampo Di Paolantonio, Vukoja e Zampa; in avanti Loiodice, Losavio e il ristabilito Aguilera. Qualche dubbio in difesa, poiché al posto di Rizzo potrebbe anche giocare il recuperato Delvino.

Dopo questa gara il campionato si fermerà, per il “Torneo delle Regioni” (27 marzo – 3 aprile), per riprendere il 9 aprile.