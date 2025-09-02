Taranto, altri quattro giocatori per Ciro Danucci

Il ds Riccardo Di Bari ha ottenuto il sì di Nicola Russo, Ante Kordic, Mattia Fallani e Simone Magri. Ora il tecnico rossoblù potrà contare su una rosa più completa

A meno di 48 ore dall’esordio nel campionato di Eccellenza con la Nuova Spinazzola, il Taranto accoglie altri quattro profili. Il più noto per la piazza, di certo, è Nicola Russo tarantino e già in rossoblù nel biennio 2009/11 e poi nel 2015/16. L’anno scorso, il 33enne, realizzò 23 reti a Massafra, sempre in Eccelenza.Tra gli altri volti nuovi della rosa, presi dal ds Riccardo Di Bari, ci sono il portiere 2001 Mattia Fallani, il terzino destro Simone Magri, classe 2008, e il centravanti croato Ante Kordic del 1992. Non è escluso che nelle prossime ore il gruppo di Danucci dia il benvenuto almeno a un altro giocatore.

In foto Nicola Russo, tratta dalla pagina Instagram massafra_calcio_news_24