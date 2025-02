Taranto Apex getta la spugna: «Giove non risponde»

Il fondo rappresentato da Mark Campbell dichiara chiusa la trattativa per l’acquisto del club rossoblù

«Con profondo rammarico attestiamo di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale, (in merito alla nostra ultima offerta) da parte del soggetto promittente venditore. Soprattutto, di non aver ottenuto la lettera bancaria che comprovasse l’operatività ordinaria dell’ormai unico conto corrente intestato al Taranto FC 1927 s.r.l. ai fini del pagamento degli stipendi dei tesserati e dei contributi»..

Inizia così il comunicato stampa della Apex Capital Global LLC con cui si annuncia il ritiro trattativa per l’acquisto del Taranto FC 1927.

Il comunicato così prosegue: «La nostra ultima offerta, ci teniamo a sottolinearlo, era finalizzata a rilevare l’intera massa debitoria nei confronti di soggetti terzi e a pagare gli stipendi dei tesserati (passati e futuri). In queste drammatiche condizioni, non dipendenti dalla nostra volontà, diventa veramente difficile, per qualsivoglia potenziale acquirente, procedere oltre. La nostra volontà è stata sempre ferma in tutti i mesi di questa lunga trattativa e segnaliamo altresì di aver subito in questa operazione anche una importante perdita finanziaria»..

A questo punto la vita del club è appesa a un filo pronto a spezzarsi.