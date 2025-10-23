Taranto, battere il Toma Maglie per tornare a sorridere

Oggi pomeriggio alle 15.30 la squadra di Ciro Danucci affronterà i salentini allo stadio Italia di Massafra

Quattro giorni dopo la caduta di Acquaviva, il Taranto torna in campo. Lo farà questo pomeriggio alle 15.30 con il Toma Maglie, formazione con soli 9 punti in classifica e due terzi derivano da pareggi. Solo uno il successo, rimediato in trasferta a Taurisano per 5-3. Allo stadio Italia di Massafra cercherà il bis, anche se la squadra giallorossa sa che per espugnarlo servirebbe un’impresa.

Il Taranto non può permettersi altri passi falsi, in special modo perché le occasioni vanno sfruttate. Negli anticipi di ieri, infatti, le due compagini con cui condivideva la vetta alla viglia di questa deci.a giornata, non sono andate molto bene. L’As Bisceglie, domenica prossima avversario degli ionici ha pareggiato 1-1 con la Nuova Spinazzola, mentre il Canosa è stato piegato 2-1 dalla Unione Calcio Bisceglie. Con un successo, dunque, i rossoblù sarebbero in testa da soli. Attenzione, però, al Brindisi del tecnico Ciullo, che battendo il Foggia Incedit, ultimo in classifica, balzerebbe solitario in seconda.posizione.

L’allenatore del Taranto Ciro Danucci dovrebbe come di consueto optare per il 4-2-3-1 con Imoh di punta. Losavio, attaccante annunciato ieri, non dovrebbe essere utilizzato per mancanza di allenamenti con i compagni. Godrà di un suo spazio, perciò a partire dalla prossima uscita tra tre giorni.