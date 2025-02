L’attaccante 2005, in bilico tra Sassuolo e Salernitana, alla fine ha scelto di sposare la causa emiliana

Il 2005 del Taranto Giuseppe Battimelli opta per la Serie A e diventa un nuovo giocatore del Bologna. Il centravanti, autore di due reti nel corso del campionato di Serie C, lascia la Puglia dopo cinque mesi permanenza in riva allo Ionio. La massima serie è stata un’occasione da prendere al volo, con un contratto triennale, dopo diverse settimane di tentennamenti tra Sassuolo e Salernitana.