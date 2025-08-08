venerdì 8 Agosto 25
Giuseppe Di Cera

Taranto, Bitetti: «saluto con favore la passione e la professionalità del gruppo Ladisa e di Warren»

Sport

Articoli Correlati

Taranto, Warren tende una mano alla Finlad

Giuseppe Di Cera -
L'imprenditore statunitense, in un lungo comunicato stampa, si rivolge al gruppo che guiderà i rossoblù e afferma: «pronto a partecipare con capitale e leadership...
Read more

Taranto, il sindaco Bitetti: «ecco perché abbiamo scelto la Finlad»

Giuseppe Di Cera -
In un comunicato stampa si specifica: «Premiata la territorialità e il progetto a lungo termine» Con un comunicato stampa, l'amministratore comunale di Taranto spiega perché...
Read more

Il Taranto calcio ai baresi della  Ladisa?

CP -
L’Amministrazione comunale avrebbe valutato positivamente il Piano industriale presentato dagli imprenditori adriatici. Fuori dai giochi l’americano David Warren Ultim’ora. Il Taranto calcio ai baresi del gruppo Ladisa....
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand