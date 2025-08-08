Taranto, Bitetti: «saluto con favore la passione e la professionalità del gruppo Ladisa e di Warren»

Il primo cittadino mostra apprezzamento per le dichiarazioni dei due unici soggetti che hanno partecipato al bando per l’acquisizione del club rossoblù

Il primo cittadino mostra apprezzamento per le dichiarazioni degli unici due soggetti che hanno partecipato al bando per l’acquisizione del club rossoblù All’indomani dell’assegnazione del titolo sportivo del Taranto al gruppo Finlad del fratelli Vito e Sebastiano Ladisa, il sindaco Piero Bitetti esprime in una nota stampa tutta la sua soddisfazione. Soprattutto per le successive dichiarazioni di chi ha vinto (David Warren) e di chi non ha centrato l’obiettivo, perche misurate, eleganti e rispettose della città.

Ecco il comunicato: «Accolgo con grande apprezzamento le parole dell’imprenditore David Warren, che ha dimostrato sensibilità, rispetto e un sincero attaccamento alla nostra città, pur non appartenendo a questo territorio. La sua disponibilità a collaborare con il nuovo assetto societario del Taranto Calcio è un segnale di rara eleganza e visione, che merita attenzione e rispetto.Al tempo stesso, saluto con favore l’apertura del Gruppo Ladisa, che sin dal primo giorno ha saputo interpretare con lucidità e determinazione lo spirito con cui intendiamo far rinascere il calcio rossoblù: costruire una squadra solida, radicata, ma capace di dialogare con competenze e reti internazionali. Confidiamo che queste due realtà, animate da passione e professionalità, possano trovare un terreno comune di collaborazione e contribuire, insieme, a un progetto ambizioso, credibile e vincente. Il futuro del Taranto Calcio può nascere oggi sotto i migliori auspici, con l’obiettivo di raggiungere rapidamente i traguardi più alti e restituire alla città una squadra all’altezza della sua storia e delle sue aspirazioni».