Taranto -Brindisi, il derby delle decadute

Alle 14.30, lo stadio Italia di Massafra sarà teatro della sfida, che per i rossoblù metterà in palio il secondo posto

L’attesa è terminata. Ancora poche ore (14.30) e sarà derby tra Taranto e Brindisi allo stadio Italia di Massafra.

Un successo davanti propri tifosi, che hanno riempito l’intera capienza dell’impianto, potrebbe valere doppio perché permetterebbe di superare gli adriatici e di riprendere la seconda posizione. Contestualmente la massima attenzione sarà rivolta al San Sabino di Canosa, dove i locali (al quarto posto) ospiteranno la capolista AS Bisceglie. La giornata, penultima del girone di andata, si annuncia per cuori molto forti.

Panarelli resterà fermo sul suo 4-2-3-1 con l’Over Fallini quale ultimo baluardo. Davanti a lui, probabilmente, agiranno da destra verso sinistra Hadziosmanovic, Delvino, Konaté e Derosa, appena rientrato dopo dieci giorni di assenza. A centrocampo Di Paolantonio verrà affiancato da Marino, mentre i due Under saranno collocati tra i tre trequartisti e cioè Monetti e Labianca con Loiodice a completare il reparto alle spalle di Loiodice.

Il difensore centrale Rizzo, arrivato tre giorni fa dalla Virtus Francavilla, dovrebbe partire dalla panchina. Così come Vukoja, che eventualmente potrebbe sostituire Marino.