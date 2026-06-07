Taranto buon 0-0 con il Gladiator

Tutto rimandato tra sette giorni a Massafra

Il Taranto prepara la strada per il rientro in D. Nella gara di andata della finale playoff, i rossoblù impattano 0-0 con il Gladiator. Tra sette giorni il responso definitivo allo stadio Italia di Massafra dovrà potrà sfruttare la spinta del pubblico amico.

Ciro Danucci, nell’undici titolare, dà fiducia a Russo nel ruolo di centravanti al posto di Aguilera. Konate va in panchina, Derosa non ce la fa e si accomoda in tribuna. La gara è avara di palle gol. Vitolo spaventa Mastrangelo sparando a lato di poco dopo pochi minuti. Al 9′ Losavio gonfia la rete, ma è pescato in fuorigioco. Buone chance per i rossoblù al 26′ sulla punizione di Loiodice respinta con i pugni da Merola. L’estremo difensore si ripete al 40′ tuffandosi sul velenoso diagonale di Di Paolantonio.

Nella ripresa, botta e risposta per palla gol, tra 8′ e 10′: prima è Mastrangelo a lanciarsi in tuffo su Liguori, Poi Merola a volare sul destro violento, ma centrale di Loiodice. Brivido al 28′: Orlando fugge verso Mastrangelo ma gli spara addosso il pallone. È l’ultima palla gol della sfida.

GLADIATOR-TARANTO 0-0

GLADIATOR (3-4-3): Merola; Manzo, Campanella, Vitolo; Balzano, De Gregorio, Atteo (1′ st Gatto, 10′ st De Marco), Picascia; Liguori (20′ st Orlando) Mansour (36′ st Bacio Terracino); Malafronte (19′ st Giorgio). A disp: Marino, Argento, Numerato, Esposito. All.: Farina.

TARANTO (4-3-3): Mastrangelo; Hadziosmanovic, Guastamacchia, Rizzo, Delvino (40′ st ‘Konate); Di Paolantonio, Vukoja, Marino (30′ st Zampa); Losavio (36′ st Trombino), Loiodice, Russo (22’ st Aguilera). A disp: Martinkus, Corallini, Incerti, Monetti, Labianca. All.: Danucci.

ARBITRO: Prencipe di Tivoli.

Assistenti: Trionfante di Torino, Fatati di Latina.

Quarto ufficiale: Zito di Rossano.

NOTE: ammonizioni: Vitolo (G), Rizzo (T). angoli: 5-0 per il Taranto; rec.: 2′ pt, 5′ st.