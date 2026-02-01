Taranto caccia ai tre punti

I rossoblù alle 15 saranno impegnati con il Brilla Campi allo stadio Italia di Massafra

Di nome il Brilla Campi, di fatto dovrà farlo il Taranto. E cioè brillare di luce propria davanti al pubblico amico dello stadio Italia. Fischio di inizio oggi alle 15, di una gara che i rossoblù dovranno vincere a tutti i costi per mantenere viva la strada dei playoff.

Soprattutto in occasione di una giornata, la 26esima, che potrebbe risultare favorevole. L’opportunità è di poter superare il Canosa, ora terzo e impegnato in casa della Nuova Spinazzola, e di avvicinarsi al Brindisi, secondo e sul terreno amico con la capolista AS Bisceglie. Ieri il tecnico rossoblù Ciro Danucci ha apertamente parlato di una situazione quasi di emergenza per i diversi infortuni occorsi ai suoi giocatori negli ultimi giorni.

Di certo per stilare la formazione, che potrebbe essere schierata con il 4-3-2-1, dovrà tenere conto di un fattore: la sfida di ritorno della Coppa Italia con il Bisceglie, che si giocherà il prossimo giovedì al Gustavo Ventura. Motivo per cui potrebbero trovare impiego giocatori meno utilizzati da Zampa sulla mediana e Monetti sulla trequarti.