Taranto calcio, accordo per Incerti in cambio di Calabria

La cessione di Emanuele Calabria potrebbe sbloccare l’arrivo di Davide Incerti mediano italo-cubano, classe 2002 del Ferrandina,

al Taranto. Durante la riunione di oggi 9 dicembre, il club lucano avrebbe richiesto il centrocampista, classe 2003, come contropartita tecnica per concludere la cessione dell’ex Brindisi e Matera. Le due società avrebbero definito l’ accordo che dovrebbe essere formalizzato nella giornata di domani,10 dicembre. Intanto, il Taranto continua la ricerca di nuovi profili di categoria superiore per aumentare competitività ed esperienza nella linea difensiva.

credit foto Olbia calcio