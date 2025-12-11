Taranto calcio: via Kordic, in arrivo Zampa

Tra nuovi arrivi e cessioni, la squadra rossoblù di Panarelli

La SS Taranto comunica di aver ufficialmente rescisso il contratto con l’attaccante Ante Kordic. Nei giorni scorsi è toccato anche ai giocatori Imoh e Malltezi.

In arrivo Enrico Zampa, centrocampista,classe 1992 con una lunga carriera iniziata nel settore giovanile della Lazio. Nazionale azzurro Under 20, Zampa vanta oltre 300 presenze nei professionisti, tra Serie A, Serie B e Serie C.

La sua presenza si va ad aggiunge a quella di

Labianca e Loiodice delle scorse ore.

Si giocherà domenica 14 dicembre alle ore 14.30 allo stadio Antonio Bianco la 19a giornata del campionato di Eccellenza contro il Città di Gallipoli. Su disposizione del prefetto, per questioni di ordine pubblico si giocherà a porte chiuse.