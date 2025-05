Taranto, Capitale del pugilato giovanile: tappa finale del criterium

Ai Giardini Virgilio l’ultimo appuntamento prima della Coppa Italia. La Quero-Chiloiro punta sui giovani talenti nella città europea dello sport 2024

Il pugilato giovanile pugliese fa tappa a Taranto per l’atto conclusivo del criterium regionale. Domenica 18 maggio, a partire dalle 10:00, i Giardini Virgilio ospiteranno l’ultima tappa di qualificazione alla Coppa Italia Giovanile, in programma il 21 e 22 giugno a Roseto degli Abruzzi.

L’evento, organizzato dalla storica società Quero-Chiloiro, si inserisce nel ricco calendario di manifestazioni sportive che caratterizzano Taranto come città europea dello sport 2024. La società tarantina, già nota per l’organizzazione di importanti eventi come il Trofeo Masseria Ruina e il Trofeo Città di Taranto, ha scelto di puntare quest’anno sul settore giovanile, considerato fondamentale per la formazione tecnica e morale dei futuri campioni.

“Il settore giovanile rappresenta il cuore pulsante del pugilato”, sottolineano gli organizzatori, “ed è proprio attraverso questi eventi che si formano non solo gli atleti, ma soprattutto i valori del fair play che da sempre contraddistinguono la nostra società”. La manifestazione arriva dopo il successo del quarto criterium regionale, svoltosi domenica 11 maggio al Palazzetto Alfonso Taralli di Foggia, dove la Pugilistica Quero ha già dato prova del suo talento con la partecipazione di alcuni giovani atleti.

Il weekend pugilistico tarantino inizierà già sabato 17 maggio, quando la Quero-Chiloiro parteciperà alla manifestazione sportiva giubilare organizzata dall’Arcidiocesi di Taranto. L’appuntamento è alle 9:00 in Piazza Garibaldi per un pellegrinaggio che si concluderà alla Cattedrale di San Cataldo, dove l’arcivescovo benedirà tutti gli atleti partecipanti.