Taranto, cinquina scacciapensieri

Nell’andata della seconda fase della Coppa Italia , i rossoblù piegano 5-1 L’atletico Acquaviva. Tutte e sei le reti nella ripresa

Cinquina del Taranto che allo stadio Italia di Massafra ipoteca il passaggio alla terza fase della Coppa Italia. I rossoblù piegano 5-1 l’Atletico Acquaviva, che soltanto due settimane fa aveva vinto 3-2 in campionato lo scontro diretto. Davanti al riconfermato Capogna, Danucci torna alla difesa a quattro (con l’esclusione di capitan Delvino e l’ingresso di Konaté al centro), ai due sulla mediana (Dipaolantonio è in tribuna per infortunio), ai tre trequartisti (dentro Russo e Terrana con Losavio) e all’unica punta (debutto di Aguilera).

Proprio Aguilera vorrebbe bagnare l’esordio con un gol immediato e ci prova all’8′ nel tentativo di chiudere sul secondo palo il cross di Hadziosmanovic. Lo spagnolo, però, arrivata tardi all’appuntamento. La punta ci riprova al 10′ dal limite, ma alza troppo la mira. Sfortunati i rossoblù al 25′, quando sul cross del solito Hadziosmanovic, Losavio gira bene di testa trovando la traversa. Il Taranto attacca tenendo ritmi discreti, ma l’Acquaviva si difende bene. Anche perché si fa scudo della buona sorte che la bacia ancora sulla fronte. Al 39′, Brunetti, appostato ai 20 metri, apre sulla destra per Hadziosmanovic, palla sul primo palo, Marino calcia di prima intenzione cogliendo una seconda traversa.

Con l’ingresso di Calabria e Vukoja a inizio ripresa cambia la musica, anzi si vedono i fuochi d’artificio. Intanto dopo sette minuti il Taranto è sul 2-0. Prima realizza De Rosa (5′) direttamente su punizione da posizione defilata. Successivamente Aguilera insacca di testa su assist di Losavio. La partita si riapre al 13′ sull’imbucata centrale che consente a Guglielmi di lasciare di sasso l’incolpevole Capogna. La sagra del gol prosegue al 19′ su iniziativa di Losavio che si procura un rigore. Lo stesso numero dieci si incarica della battuta e spiazza Sanrocco. Il poker sei minuti dopo ancora di Derosa che, nel restituire palla all’Acquaviva che l’aveva messa fuori, spara da grande distanza e gonfia la rete. Il cerchio si chiude al 37′ sulla girata in area di Konaté. Il ritorno si disputerà ad Acquaviva il 13 novembre.

TARANTO-ATLETICO ACQUAVIVA 5-1

RETI: 5′ st De Rosa, 25′ st (T), 7′ st Aguilera (T), 13′ st Guglielmi (A), 19′ Losavio, rig. (T), 37′ st Konaté

TARANTO (4-3-3): Capogna; Hadziosmanovic (8′ st Souaré), Brunetti (35′ st Delvino) Konate, Derosa; Terrana (40′ st Magrì), Marino (1′ st Calabria), Etchegoyen; Russo (1′ st Vukoja), Losavio, Aguilera. A disp.: Fallani, Malletzi, Pavone, Imoh. All.: Danucci.

ATLETICO ACQUAVIVA: Sanrocco, Angelini, Colaci, Lenoci (5′ st Fucci), Patronelli, Scialpi (23′ st Daniele Fortunato), Marrone, Cosmo (8′ st Guglielmi), Prati (34′ st Capozzo), Pesce (16′ st Girardi) Pucinelli. A disp.: Ditoma, Carucci, Alessandro Fortunato, Patruno. All.: Solidoro.

ARBITRO: Regina di Molfetta.

NOTE: Ammonizioni: Marino, Konaté (T), Scialpi (A); angoli 8-1. Recupero 1′ pt 5′ st.