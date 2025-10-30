giovedì 30 Ottobre 25
CP

Taranto, cinquina scacciapensieri

Sport

Articoli Correlati

Il Taranto cerca il riscatto in Coppa Italia

CP -
Rossoblù impegnati oggi allo stadio Italia con l'Atletico Acquaviva nella andata della seconda fase. Possibile esordio per lo spagnolo Pablo Aguilera La risalita parte dalla...
Read more

La Cascina Taranto attesa a Ravenna: al Pala De Andrè sfida speciale per coach Graziosi

CP -
“Sarà una sfida impegnativa dal punto di vista tecnico perché è una formazione attrezzata per l'altissimo livello in A2. Ma onestamente non abbiamo niente...
Read more

Massafra-Taranto a porte chiuse

CP -
Dopo i cori razzisti dell' ultima partita casalinga, il giudice sportivo ha sanzionato la società giallo-rossa Giovedì 6 novembre alle 14:30, si disputerà la...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand