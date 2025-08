Taranto, David Warren è pronto a inviare la PEC al Comune

L’imprenditore statunitense avrebbe provveduto al pagamento dei 200.000 euro a fondo perduto

L’imprenditore e finanziere di New York David Warren fa sul serio e avrebbe provveduto a versare i 200.000 euro a fondo perduto e ad allegare tutta la documentazione richiesta per partecipare al bando per la manifestazione di interesse. Documentazione necessaria per ottenere il titolo sportivo e iscriversi al campionato di Eccellenza 2025/26. La palla passa ora al sindaco Piero Bitetti e successivamente lunedì 11 alla Figc che dovrà esprimersi definitivamente sull’assegnazione del titolo.