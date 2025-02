Taranto, di deferimento in deferimento

Termina anche la seconda indagine della Covisoc, relativa ai mancati pagamenti Irpef e Inps. Se ne discuterà il primo marzo o al più tardi il 3

Il Taranto riceve il secondo deferimento in 24 ore. Dopo avere rilevato i mancati pagamenti del trimestre novembre-gennaio, la Covisoc ha ravvisato anche gli estremi per aprire un altro procedimento che si concluderà presso il Tribunale Federale Nazionale. Infatti il Taranto non avrebbe assolto agli obblighi del versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps. Nel primo caso per gli emolumenti ai tesserati (da settembre a gennaio) e gli incentivi all’esodo (ottobre e relativo a tre tesserati). Nel secondo per le mensilità da settembre a dicembre.. L’audizione si svolgerà sabato primo marzo o in seconda battuta lunedì 3, le stesse giornate in cui si discuterà della penalizzazione dovuto al mancato pagamento degli stipendi. Per quanto sopra, sono stati deferiti: il presidente Massimo Giove, l’amministratore unico Salvatore Alfonso, Maria Acquaviva (institrice nel periodo preso in considerazione) e Mark Campbell (Institore).