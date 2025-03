Taranto, la Dinamo Nuovi Orizzonti cade a Trani: salvezza in bilico

Pesante sconfitta per le ioniche che dovranno vincere sabato contro Pink Bari per evitare complicazioni

La corsa verso la salvezza diretta della Dinamo Nuovi Orizzonti Taranto subisce un duro colpo a Trani, dove le ragazze di coach Gianpaolo Amatori hanno ceduto per 66-51 ai F.lli Lotti New JT Basket in una partita che le ha viste prima dominare e poi crollare inspiegabilmente.

La gara, seguita da circa 150 spettatori, ha avuto un andamento altalenante. Il primo quarto si è chiuso con le padrone di casa avanti 20-14, ma nella seconda frazione le ioniche hanno reagito con determinazione. Trascinate dall’ottima Smaliuk (18 punti a referto) e da una concreta Mastrototaro (14), le tarantine hanno ribaltato completamente l’inerzia, chiudendo all’intervallo lungo in vantaggio 22-30.

Nella ripresa, però, qualcosa si è inceppato nel meccanismo delle ospiti. Il terzo periodo, equilibrato e combattuto punto a punto, ha visto Trani recuperare progressivamente lo svantaggio grazie soprattutto a una scatenata Macello, vera mattatrice del match con 23 punti realizzati. La terza frazione si è conclusa con le padrone di casa avanti di un soffio: 42-40.

L’ultimo quarto è stato un monologo delle tranesi, con Taranto che ha letteralmente alzato bandiera bianca. Le locali hanno dilagato con uno straordinario parziale di +15, trascinando il risultato fino al 66-51 finale. Oltre a Macello, decisive per Trani anche le prestazioni di Riccotti (13), Tolardo (9) e Caputo (9).

La sconfitta complica i piani della Dinamo che ora si trova costretta a vincere l’ultima partita del girone Silver sabato 15 marzo contro Pink Bari al Palamazzola per conquistare la prima posizione nel raggruppamento e assicurarsi la permanenza nella categoria senza ulteriori complicazioni. “Nulla è perduto, ma servirà massima concentrazione”, è il messaggio che filtra dall’ambiente tarantino dopo la battuta d’arresto.

TABELLINO:

F.lli Lotti New JT Basket Trani – Nuovi Orizzonti Dinamo Taranto 66 – 51

(20 – 14, 22 – 30, 42 – 40)

Trani: De Pace 2, Toscano 8, Macello 23, Albino, Gatta 2, Tolardo 9, Amorese. Caputo 9, Riccotti 13, Soleti n.e., Romanelli n.e., Carrassa n.e. (All.re Giuseppe Paolillo – 1* Ass. all.re Luigi Delli Carri)

Taranto: Mitrotti n.e., Smaliuk 18, Marazita n.e., Mastrototaro 14, Gobbi n.e., Iob 5, Smajic, Gismondi 6, Montrone n.e., Cascione 2, Martelli 2, Molino 4. (All.re Gianpaolo Amatori – 1* Ass. all.re Mimmo Calviello).

Note: 150 spettatori circa. Nessuna uscita per cinque falli. Falli Trani 24, Taranto 16.

Arbitri: Vito Franco di Bitritto (Bari) e Francesco Conte di San Pietro Vernotico (Brindisi).

Quintetti iniziali

Trani: Toscano, Macello, Tolardo, Caputo, Riccotti.

Taranto: Smaliuk, Mastrototaro, Iob, Smajic, Cascione.