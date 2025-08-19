Taranto e Figc si incontrano a metà strada

Rinviata la prima partita di campionato dei rossoblù. La richiesta era di 2 giornate

Alla fine il Taranto è stato accontentato a metà. Il club rossoblù, dato il clamoroso ritardo con cui ha iniziato la preparazione, aveva chiesto il rinvio delle sue prime due giornate di campionato. Il Comitato regionale – Lnd, invece, ne ha accordata una. La partita dovrà essere recuperata entro e non oltre i 30 giorni successivi. L’inizio del campionato, per tutte le altre squadre, resta confermato per il 31 agosto.