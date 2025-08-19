martedì 19 Agosto 25
Taranto e Figc si incontrano a metà strada

Il Taranto alza la voce

Il club rossoblù vorrebbe iniziare ad armi pari il campionato di Eccellenza e ha chiesto il rinvio delle prime due giornate, non ancora concesso Il...
Taranto, è iniziato il ritiro

Il tecnico Ciro Danucci e i cinque giocatori già tesserati sono al Rizzo di San Giorgio Jonico Pur con appena cinque giocatori, è partito il...
Taranto calcio, nodo infrastrutturale

Lo stadio Italia, allo stato dell’arte,è ristrutturato solo parzialmente. Una tribuna da 1.500 sedute, al momento senza strutture separatorie, dove dovrebbero concentrarsi i tifosi...
