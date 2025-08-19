Taranto, è iniziato il ritiro

Il tecnico Ciro Danucci e i cinque giocatori già tesserati sono al Rizzo di San Giorgio Jonico

Pur con appena cinque giocatori, è partito il ritiro del Taranto in vista del campionato di Eccellenza, che prenderà avvio il prossimo 31 agosto. Naturalmente rinviare ulteriormente sarebbe stato deleterio e da qualche parte bisogna pur sempre cominciare. Anche perché a brevissimo il ds Riccardo Di Bari fornirà al tecnico Ciro Danucci un’altra corposa manciata di atleti che porterà quantomeno in doppia cifra gli uomini a disposizione. Al momento Danucci e la pattuglia di calciatori (il portiere canadese Axel Desjardins, i difensori centrali Salvatore Simone Pino e Domenico Brunetti, i centrocampisti Roberto Marino e l’argentino Juan Matías Etchegoyen) si stanno allenando all’Alberto Rizzo di San Giorgio Jonico, che per diverso tempo è stato oggetto di lavori di riqualificazione e con un terreno in sintetico di ultima generazione. Contestualmente anche il settore giovanile sta muovendo i primi passi nell’impianto del Vivere Solidale a Paolo VI con il raduno coordinato dal responsabile Giuseppe Lafratta.

in foto Ciro Danucci, da brindisireport.it