Taranto, ecco il calendario

Il comitato regionale Lnd Puglia l’ha appena diramato. Prima giornata, con l’Unione Calcio Bisceglie, rinviata. Debutto assoluto nella categoria con la Nuova Spinazzola il 4 settembre. Il derby della provincia con il Massafra collocato alla 13esima giornata. Con il Brindisi, invece, la gara verrà disputata alla penultima.

Il Comitato Regionale LND Puglia ha reso noto il calendario di Eccellenza 2025/26. Come da copione il Taranto riposerà la prima giornata da recuperare entro trenta giorni. Dunque i novanta minuti con l’Unione calcio Bisceglie troveranno, a stretto giro, una nuova collocazione. L’esordio è previsto giovedì 4 settembre in trasferta a Spinazzola. Il debutto tra le mura amiche avverrà, invece, tre giorni dopo con il Polimnia. Il derby della provincia con il Massafra si disputerà alla 13esima giornata in casa il 6 novembre e trasferta il 5 marzo 2026. Con il Brindisi, altro unico altro capoluogo presente, si giocherà alle 18esima giornata con andata tra le mura amiche il 7 dicembre e la trasferta il 19 aprile del prossimo anno.

Ecco il calendario completo:

1ª giornata Taranto-UC Bisceglie (rinviata – 18/12/2026)

2ª giornata Nuova Spinazzola-Taranto (04/09 – 21/12/2026)

3ª giornata Taranto-Polimnia (07/09 – 04/01/2026)

4ª giornata Virtus Mola Taranto (14/09 – 11/01/2026)

5ª giornata Galatina-Taranto (21/09 – 18/01/2026)

6ª giornata Taranto-Bitonto (28/09 – 25/01/2026)

7ª giornata Brilla campi-Taranto (06/10 – 01/02/2026)

8ª giornata Taranto-Ugento (12/10 – 08/02/2026)

9ª giornata Atletico Acquaviva-Taranto (19/10 – 15/02/2026)

10ª giornata Taranto-Toma Maglie (23/10 – 19/02/2026)

11ª giornata Bisceglie Taranto (26/10 – 22/02/2026)

12ª giornata Taranto-Canosa (02/11 – 01/03/2026)

13ª giornata Soccer Massafra-Taranto (06/11- 05/03)

14ª giornata Foggia Incedit-Taranto (09/11 – 08/03)

15ª giornata Atletico Racale-Taranto (16/11 – 15/03)

16ª giornata Taranto-Novoli (23/11 – 22/03)

17ª giornata Taurisano-Taranto (30/11 – 12/04)

18ª giornata Taranto-Brindisi (07/12 – 19/04)

19ª giornata Gallipoli-Taranto (14/12 – 26/04)