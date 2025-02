Taranto, ecco l’ennesimo deferimento

Il club rossoblù segnalato alla Procura federale per il mancato pagamento degli stipendi del trimestre novembre-gennaio

Il Taranto è stato deferito dalla Covisoc per i mancati pagamenti degli stipendi del trimestre novembre, dicembre e gennaio. L’organo federale ha ufficializzato una situazione gia nota e sulla quale il TFN (Tribunale Federale Nazionale) si pronuncerà il primo marzo o al più tardi il 3, nel caso di rinvio. La Covisoc ha posto la sua attenzione non solo al club, ma anche al presidente Massimo Giove e a Mark Campbell. Oltre ai due, occhi puntati su Salvatore Alfonso e Maria Acquaviva, rispettivamente institore e institrice con poteri di rappresentanza del club nel periodo preso in considerazione.

Quanto rilevato dalla Covisoc è relativo a un procedimento differente da quello legato agli oneri fiscali. In quest’ultimo caso la Covisoc esporrà i risultati della sua indagine giovedì 27, anche se è possibile che l’iter venga accorciato di 24 ore.