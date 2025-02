Taranto, ennesima e umiliante sconfitta

Al Donato Curcio contro il Picerno, i rossoblù incassano un pesante 7-0. Alla fine del primo tempo è già 5-0

Il calvario continua. Il piccolo Taranto crolla anche questa sera, questa volta al Donato Curcio contro il Picerno, che chiude la pratica in 27 minuti. Non trasco rre neppure mezz’ora, che i lucani sono già avanti di cinque reti. I rossoblù si vedono per prima volta al 38′, ma anche sfortuna vuole la sua parte e la palla coglie la traversa. Nella ripresa le ultime due reti dei locali.

Tabellino

PICERNO-TARANTO 7-0



RETI: 1′ pt Volpicelli, 6′ pt , 21 pt Energie, 16′ pt Ciancio, 26′ pt, 22′ st Petito, 3′ st Palazzino.



PICERNO (3-4-1-2): Merelli; Pagliai (1′ st Graziani) Manetta (1′ st Seck), Nicoletti; Salvo, De Ciancio, Franco (Djibril) , Energe (21′ st Cardini); Maiorino (1′ Palazzino); Volpicelli, Petito. A disp.: Summa, Esposito, Papini, Guerra. All.: Tomei.



Taranto (4-4-1-1): Caputo; Bello, Picardi, Fiorentino, Lenti (11′ st Bevilacqua); Magri (11′ st Chiochia) Candela, Del Gaudio, Pastore (26′ st De Luca); Zerbo (42′ st Cristina); Zingarelli (42′ st Blanc). A disp.: Fasanelli, La Fortezza, Rana, Del Tufo, All.: Murgia.



ARBITRO: Migliorini di Verona.

Guardalinee: Ciannarella di Napoli e Tagliaferro di Caserta.

Quarto ufficiale: Gervasi.