Taranto FC 1927, accordo con uno dei creditori

Una prima rata è da saldare entro il 12 febbraio. Su richiesta del club rossoblù potrebbe esserci un rinvio di un mese per la contestuale trattativa con la Figc per il pagamento degli stipendi dei tesserati

Questa mattina si è conclusa al tribunale di Taranto un’udienza per la liquidazione giudiziale di uno dei creditori del Taranto Fc 1927.

Le parti hanno trovato un accordo per il pagamento di una prima rata del debito (20.000 euro) entro il 12 febbraio. Contestualmente, però, il giudice ha tenuto conto della parallela trattativa tra il club rossoblù e la Figc per il pagamento ai tesserati degli stipendi entro il 16 febbraio. Un accordo che garantirebbe il ripianamento dei debiti societari. Il legale del Taranto ha perciò richiesto e ottenuto, con il benestare della controparte il rinvio di un mese del saldo della rata.

Dunque una nuova udienza è stata fissata all’11 marzo. Sempre che il Taranto paghi gli stipendi entro il 16, si intentende.