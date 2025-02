Taranto FC 1927, condannati 4 ultras

I fatti contestati risalgono al 2017

A distanza di otto anni dai fatti, condannati 4 dei 9 imputati per l’aggressione ai danni dei tesserati del Taranto. La vicenda risale al 22 marzo 2017, quando i tifosi fecero irruzione allo stadio Erasmo Iacovone durante un allenamento della squadra, reduce dalla sconfitta di Messina per 3-1. Furono attimi molto difficili, che provocarono anche l’uscita di scena di alcuni giocatori, che lasciarono il Taranto, poi a fine stagione retrocesso in Serie D. La sentenza di primo grado ha stabilito due condanne a quattro mesi e altrettante a sei, ma con la pena sospesa. Le accise andavano dalla violenza privata e invasione di edificio pubblico, a lesioni aggravate.