Taranto FC 1927 deferito dalla Covisoc

La lente di ingrandimento della Figc è sul club rossoblù per i mancati pagamenti di emolumenti e contributi relativi al bimestre marzo-aprile. L’Eccellenza (con una nuova società) è sempre sullo sfondo, ma per ufficializzarne la partecipazione bisognerà attendere diverse settimane

.La Covisoc ha deferito il Taranto Fc 1927 al Tribunale Federale Nazionale. Il motivo è sempre lo stesso: non avere dimostrato, in questo caso entro il 6 giugno, di avere assolto a tutti gli obblighi legati al pagamento di emolumenti e contributi vari relativi al bimestre marzo aprile. Un film già visto diverse volte in stagione, ma che per fortuna non avrà altre repliche. Si, perché subito dopo la pronuncia del TFN e al netto di (impossibili) ricorsi, la Figc emetterà la più dura delle sentenze: la cancellazione della matricola. Solo una volta decretata la fine del Taranto FC 1927 si apriranno scenari importanti per fare rifiorire il calcio a tinte rossoblù. Il passo decisivo sarà il bando che il Comune di Taranto, con la nuova amministrazione comunale appena eletta, emetterà su precise e ponderate indicazioni della Figc. Chi è interessato al Taranto resta in attesa, anche perché i tempi tecnici saranno pari ad alcune settimane. Si sfocerà abbondantemente nel prossimo mese, in cui il Taranto e Taranto faranno conoscenza, con l’Eccellenza..