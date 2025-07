Taranto FC 1927, il curatore fallimentare rinuncia all’esercizio provvisorio

È stata evidentemente ritenuta antieconomica la gestione di un club di Seconda Categoria

Cosimo Valentini, curatore fallimentare del Taranto FC 1927, ha deciso di non proseguire con l’esercizio provvisorio. Evidentemente è stata ritenuta antieconomica la gestione di un club relegato in Seconda Categoria. Adesso tutto l’iter per la creazione di una nuova società, che prenda in mano la situazione e faccia rinascere il calcio a Taranto, può ben avviarsi. L’articolo 52 comma 10 della Noif può ora essere applicato.