Taranto, firma l’attaccante Rafanelli

Classe 2007, ha iniziato la stagione a Melfi

Nuovo ingresso in casa Taranto. Da domani a disposizione di Ciro Danucci ci sarà anche Marco Rafanelli, centravanti classe 2007. L’attaccante ha iniziato la stagione a Melfi e in passato ha collezionato 6 presenze con la maglia della Fidelis Andria. Allo stesso tempo è stato risolto il contratto con l’esterno Mattia Torrisi, che non ha mai trovato spazio nelle prime otto giornate. Neppure un minuto.

In foto (uffici stampa Fidelis Andria) Marco Rafanelli