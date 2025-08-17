Taranto forza 5: ecco i primi volti nuovi della stagione

Il club rossoblù ufficializza un portiere, due difensori e due centrocampisti

Il Taranto dei fratelli Vito e Sebastiano Ladisa presenta un pokerissimo di acquisti. Cinque volti nuovi con cui ufficialmente si apre il calciomercato rossoblù. A disposizione del tecnico Ciro Danucci ecco il portiere Axel Desjardins, canadese classe 2000 con esperienze in Serie B e C nelle fila di Spezia e Novara. In difesa agiranno Simone Pino, centrale classe 2002 dal Licata, e Domenico Brunetti, del 1995 e ultima stagione al Gavorrano. A centrocampo, infine, Danucci potrà contare su Roberto Marino, classe 1998 dalla Luparense, e Matias Etchegoyen, mediano argentino del 1995 con esperienza nella Sancataldese.

In foto Axel Desjardins. Scatto tratto dalla pagina Instagram Speziacalcio