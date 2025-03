Taranto, il baseball ionico avrà finalmente il suo primo campo

Il Presidente della ASD Tritons Taranto Baseball Softball, Antonio Maggio: “Dopo anni di impegno e sacrifici, finalmente vediamo concretizzarsi un sogno che inseguiamo da sempre. Questo campo sarà un simbolo di rinascita per il nostro sport e un’opportunità per le nuove generazioni”

Il 10 marzo 2025 segna una data storica per il baseball tarantino. Dopo 50 anni dalla prima partita ufficiale, e dopo decenni di attesa, sono iniziati i lavori per la costruzione del primo campo da baseball vero e proprio di Taranto, nel quartiere Paolo Sesto. Un traguardo che rappresenta una vittoria per tutto il movimento e per chi, come Antonio Maggio, ha sempre creduto in questo sogno.

La storia del baseball a Taranto ha radici profonde. Nel1976 si giocò la prima partita ufficiale, ma senza un campo dedicato, il movimento ha incontrato numerose difficoltà. “Ricordo quando nel 1996, proprio lì a Paolo Sesto, iniziai a lanciare le prime palline in un campo da calcio abbandonato, tra buche e sassi, sognando qualcosa che oggi sta diventando realtà” racconta Antonio Maggio, presidente della ASD Tritons Taranto Baseball Softball. Nel 2009, con i Tritons, Maggio insieme ad alcuni reduci ha provato a riaccendere quella fiamma, lottando contro lo scetticismo e le difficoltà logistiche.

L’impianto, finanziato con fondi PNRR, sarà il primo in Italia omologato per tre discipline: baseball, rugby e football americano. Un diamante completo di tutte le strutture necessarie, dalle gabbie di battuta al bullpen, dalla palestra interna alle aree aperte, per offrire agli atleti un ambiente ideale per allenarsi e competere.

“Questo è un giorno indimenticabile per me e per tutta la comunità del baseball tarantino,” dichiara Antonio Maggio. “Dopo anni di impegno e sacrifici, finalmente vediamo concretizzarsi un sogno che inseguiamo da sempre. Questo campo sarà un simbolo di rinascita per il nostro sport e un’opportunità per le nuove generazioni. Inoltre vorrei ringraziare i compagni di viaggio in questa avventura: L’Amministrazione e gli uffici tecnici del Comune di Taranto, la FIBS che ha messo a disposizione la Commissione Impianti con Joahn Garigliano sempre perfetto e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto. Un ringraziamento particolare va alla mia famiglia, forse sono loro quelli che hanno fatto il sacrificio più importante”

I lavori dovrebbero terminare a Marzo 2026, quindi l’ impianto sarebbe pronto in vista dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, un’occasione unica per promuovere il baseball e il softball a Taranto e in tutta la regione Puglia.