Taranto, il derby con il Brindisi termina 0-0

La sfida con gli adriatici regala poche emozioni

L’atteso derby con il Brindisi si chiude sullo 0-0, come l’andata della prima fase della Coppa Italia. Un punto che non può accontentare, ma il bicchieri va visto ugualmente mezzo pieno.

Panarelli rimodula il suo piacere della linea a quattro per una a tre. Il poker di uomini è invece a centrocampo con l’Under Corallini a sinistra, mentre i tre dell’attacco sono Loiodice e l’altro Under Labianca dietro Losavio.

I ritmi della prima frazione sono alti, con il Taranto che mette le tende nella metà campo adriatica. Bene Losavio che al 15′ svetta sul cross di Corallini, Antonini è però attento e respinge. Rossoblù pericolosi ancora per vie aeree, un minuto dopo. Questa volta stacca Loiodice, senza trovare la porta. Trascorrono sette primi e Loiodice cerca la sorpresa con un calcio di punizione centrale dai trenta metri sul quale Antonino mette in angolo semplicemente alzando un braccio. Il Brindisi mette la testa fuori dal guscio al 28′ sulla botta, però priva di buona mira di Bernaola.

Nella ripresa gli ospiti sono un po’ più intraprendenti. Al 12′ debutta Gianmarco Rizzo, appena arrivato dalla Virtus Francavilla, al posto di capitan Delvino. Entra anche Calabria e poco più tardi Monetti al posto di Corallini. Il Taranto diventa così a trazione anteriore. In fase di possesso la squadra di Panarelli, espulso al 23′, si presenta in attacco con una linea a quattro con Hadziosmanovic, Losavio, Labianca e Loiodice. Appena dietro Monetti.

Tuttavia la partita scade di tono e risulta bloccata. Neanche l’ombra di un’occasione sino al 90′

TARANTO-BRINDISI 0-0

TARANTO (3-4-2-1): Fallani; Delvino (12′ st Rizzo), Konate, Derosa; Hadziosmanovic !

(40′ st Vukoja) Di Paolantonio, Marino (12′ st Calabria), Corallini (20′ st Monetti), Loiodice, Labianca; Losavio. A disp.: De Simone, Brunetti, Magri, Terrana, Russo. All.: Panarelli.

BRINDISI (3-5-2): Antonio; Barrera Lanzolla Benvenga; Alboni Gori Bernaola (25′ st Scoppia), Melillo (15′ st Mancarella), Carpineti (15′ st Sanchez) Burzio (35′ st Scaringella), Saraniti (39′ st Ferrari). A disp.: Staropoli, Mangialardi, Brigida, Cauteruccio. All.: Ciullo.

ARBITRO: Paolillo di Barletta.

Assistenti: Spedicato e Bernardi.

NOTE: minuto di silenzio, prima della gara, per la morte di Nicola Pietrangeli. Espulso al 23 st Panarelli per proteste. Ammoniti: Delvino, Marino (T), Bernaola, Gori, Sanchez, Benvenga (B). Angoli: 4-2 per il Taranto. Rec.: 1′ pt, 4′ st.