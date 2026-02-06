Taranto, il presidente Sebastiano Ladisa: “Il nostro progetto è solido”

Il massimo responsabile societario ribadisce la volontà di portare avanti il progetto nato soltanto sei mesi fa

Il presidente del Taranto, Sebastiano Ladisa, si rivolge ai tifosi rossoblù all’indomani della bruciante sconfitta di Bisceglie in Coppa Italia. Uscire dalla competizione fa molto male e proprio per questa ragione il numero uno del club rossoblù ribadisce la solidità del progetto nato soltanto sei mesi fa. Questo il comunicato inoltrato dalla società:

«La sconfitta di Bisceglie è un risultato che non soddisfa nessuno, ma non cambia la direzione del nostro percorso, né ridimensiona il lavoro svolto sinora. Una partita non definisce un progetto, né mette in discussione la serietà di una società. Siamo consapevoli delle responsabilità che abbiamo assunto e continuiamo a reggerle con lucidità e determinazione. Nello sport contano equilibrio, visione e costanza: è con questi principi che stiamo lavorando e affronteremo anche questo momento.

Quando siamo arrivati a Taranto abbiamo trovato una realtà da ricostruire. In pochi mesi la società ha avviato un processo strutturale chiaro, programmando investimenti importanti e ponendo fondamenta concrete per il futuro. Il valore della tifoseria di Taranto rappresenta per noi un impegno quotidiano, non uno slogan. Abbiamo portato in questa città giocatori professionisti e giovani di prospettiva, scelti per qualità tecniche e umane, avviando un’attività di scouting già proiettata alle prossime stagioni. Nulla è stato improvvisato.

La SS Taranto è una società organizzata, con una visione lungimirante e un progetto a medio termine. Continueremo a operare con serietà e senza cercare alibi o scorciatoie, convinti che solo il lavoro quotidiano e una virtuosa programmazione possano garantire risultati duraturi. La stagione prosegue e l’obiettivo resta chiaro: crescere, migliorare e competere con ambizione. Andiamo avanti con convinzione, uniti, certi che il futuro della SS Taranto poggi su basi solide e su una progettualità che guarda lontano».