Taranto, il sindaco Bitetti: «ecco perché abbiamo scelto la Finlad»

In un comunicato stampa si specifica: «Premiata la territorialità e il progetto a lungo termine»

Con un comunicato stampa, l’amministratore comunale di Taranto spiega perché tra le proposte dello statunitense David Warren e della Finlad dei fratelli Vito e Sebastiano Ladisa abbia prevalso quella che fa capo al gruppo barese.In sintesi è stata «Premiata la territorialità e il progetto a più lungo termine».

La nota stampa così prosegue: «Sotto il profilo tecnico, finanziario e organizzativo, entrambe le proposte sono risultate valide e coerenti con i requisiti richiesti. Tuttavia, la Commissione – si legge – ha ritenuto opportuno orientare la propria scelta verso il gruppo pugliese della Società Sportiva Taranto 2025 – S.S.D. che ha evidenziato una più profonda conoscenza del contesto sportivo cittadino, una comprovata esperienza nel settore e ha presentato un business plan di respiro quinquennale»..