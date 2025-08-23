Taranto, in quattro si aggregano nel ritiro di San Giorgio Jonico

Il ds Riccardo Di Bari mette a disposizione del tecnico Danucci un esterno offensivo, un centrocampista un difensore e un portiere

Il tecnico del Taranto Ciro Danucci può continuare a sorridere, perché nel ritiro di San Giorgio Jonico potrà allenare altri quattro giocatori messi a disposizione dal ds Riccardo Di Bari. Sono infatti ufficialmente rossoblù: l’esterno offensivo Valentin Emane Allogho, il centrocampista Emanuele Calabria, il centrale di difesa Dramane Konate e l’estremo difensore Luigi Capogna.

Valentin Emane Allogho, doppio passaporto gaboniano e francese, è un’ala destra classe 2002 che ha militato nell’Acquaviva, nel Polimnia, nel Chieti e nel Vado. Il 2003 Calabria è un jolly del centrocampo con propensione offensiva e ha indossato le maglie di Portogruaro e Città di Fasano.Konate è un ’94 di origine ivoriana e nel suo curriculum trovano posto le esperienze con Igea Virtus, Hellas Verona, Gubbio, Paganese, Seregno, Aglianese, Empoli, Tuttocuoio e la KF Skënderbeu in Albania. Infine Luigi Capogna, nato nel 2007, è un ex Venosa.