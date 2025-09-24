Taranto, ko in 10 per il virus, ma si giocherà

Ciro Danucci, tecnico dei rossoblù, comunica il numero dei giocatori colpiti. Il club ha chiesto al Brindisi il rinvio della partita di Coppa Italia, in programma domani pomeriggio. La possibilità che la richiesta venga accolta sono praticamente nulle

Ciro Danucci ha parlato alla vigilia della gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia con il Brindisi. Il tecnico del Taranto ha reso noto il numero dei giocatori che non vi prenderà parte, perché colpiti da un violento virus gastrointestinale: «Ieri dopo l’allenamento del pomeriggio qualche calciatore – afferma – ha accusato problemi intestinali. Stamane, nella rifinitura, sono diventati dieci. Adesso i ragazzi stanno facendo i loro accertamenti in ospedale e attendiamo il responso».

La società ionica ha interpellato il Brindisi per rinviare l’incontro, fissato per domani pomeriggio alle 15.30 al Franco Fanuzzi. Una cortese richiesta che difficilmente troverà accoglimento e dunque i novanta minuti della competizione verranno disputati regolarmente al Franco Fanuzzi.