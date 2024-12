Taranto, la famiglia Giove smentisce la Apex

L’attuale socio di maggioranza del club rossoblù risponde al comunicato di questa mattina del fondo acquirente e puntualizza: i conti sono sbloccati da più giorni

La scadenza dei termini per il closing (13 dicembre) per il passaggio delle quote di maggioranza del Taranto sta aprendo uno scontro tra Apex Capital Global LLC e famiglia Giove. In risposta al comunicato stampa di questa mattina della Apex, l’attuale proprietà ha appena diramato un altro comunicato.

«L’attuale socio di maggioranza della Taranto F.C. 1927 S.r.l., con riferimento al Comunicato stampa diramato dalla Apex Capital Global LLC in data odierna – si legge – precisa quanto segue. La motivazione addotta dalla parte promissaria acquirente per giustificare il mancato rispetto dei propri obblighi contrattuali (emissione della nuova garanzia bancaria e stipula dell’atto definitivo di trasferimento delle quote entro il 13 Dicembre ed accollo di tutti i debiti della società, ivi compresi quelli relativa all’odierna scadenza federale, sin dalla sottoscrizione del contratto preliminare) è del tutto inconsistente e gravemente diffamatoria.

Purtroppo, disattendendo le numerose dichiarazioni pubbliche fatte in questi giorni oltre che le rassicurazioni private circa il rispetto dei termini, la Apex Capital Global LLC è venuta meno, ancora una volta, ai propri impegni contrattuali, con la stessa e identica dinamica verificatasi nel periodo precedente alla sottoscrizione del contratto preliminare.

Fortemente preoccupati per una situazione che, con il passare dei giorni, diventava sempre più drammatica, abbiamo comunicato per iscritto alla nostra controparte che eravamo disponibili a differire il termine perentorio previsto per il trasferimento delle quote, chiedendo solo che venissero rispettati i pagamenti relativi all’odierna scadenza federale e tanto nell’unico primario interesse che è la salvaguardia del Club.

Il socio di maggioranza ha messo in atto tutte le azioni oltre che le soluzioni per scongiurare qualsiasi alibi in capo alla Apex, avendo persino effettuato nei giorni scorsi diversi bonifici test presso tutti i conti di Apex dei quali siamo a conoscenza, per dimostrare che il nostro conto corrente era – come tuttora lo è – perfettamente operativo.

Avremmo preferito mantenere il giusto silenzio sino alla conclusione della giornata odierna, in attesa delle soluzioni che la Apex ci riferisce stia cercando, sebbene questo confligga con la irrefrenabile voglia di diramare un comunicato stampa anziché concentrarsi nel risolvere senza indugio alcuno al rispetto degli impegni odierni.

Rinnoviamo quindi pubblicamente l’invito rivolto alla Apex a mettere in atto tutte le azioni utili al rispetto delle scadenze federali autorizzandoli altrettanto pubblicamente ad utilizzare le somme vincolate alla fideiussione che ci era stato detto fossero disponibili da diverso tempo.

La società si riserva ad ulteriori pubblicazioni più dettagliate prossimamente».