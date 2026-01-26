Taranto, la Quero Chiloiro celebra il connubio tra sport e territorio

L’amministrazione comunale ha voluto premiare le eccellenze sportive che si sono distinte nel 2025 scegliendo, per il pugilato, Giovanni Rossetti e l’atleta della Boxe Fiore Francesco Zonile

Si riapre significativamente questo 2026 per la Quero-Chiloiro, con la società di pugilato tarantina già attiva sul territorio con attività che mettono in risalto i meriti dei suoi atleti e la intersettorialità dello sport nel connubio con la salute e il territorio.

Un incontro importante per la pugilistica Quero con la città di Taranto che ha voluto premiare le eccellenze sportive distintesi nel 2025, scegliendo per il pugilato gli atleti Giovanni Rossetti della Quero-Chiloiro e Davide Fiore e Francesco Zonile della Boxe Fiore. A consegnare ai pugili le targhe di merito è stato il sindaco Piero Bitetti, – attento alla promozione del benessere sportivo e al valore dei giovani atleti tarantini, – accompagnato dal consigliere comunale Gianni Azzaro nella cerimonia che si è svolta lunedì 19 gennaio al Salone degli Specchi del Palazzo di città.

In questa occasione Giovanni Rossetti, accompagnato dal maestro Cataldo Quero, ha riportato i successi dell’ultimo anno che ha concluso con la conquista del titolo WBA del Mediterraneo pesi medi disputato a Taranto nella grande serata di boxe professionistica che la Quero-Chiloiro ha allestito il 6 dicembre al Palafiom; un anno brillante per il boxeur italo-cubano che nello stesso anno ha disputato anche il titolo europeo silver in Francia e che, già campione italiano nel 2022, è stato neo-nominato sfidante alla semifinale del titolo italiano pesi medi dalla Federazione Pugilistica Italiana.

Per il pugile dilettante élite della Quero Alessandro Donvito accompagnato dal maestro Salvatore Versace, invece, una partecipazione esclusiva allo show cooking “Sapori in squadra: insieme ai fornelli”, l’evento organizzato dalla Provincia di Taranto, con il dott. Michelangelo Giusti e ospitato nella masseria La Brunetta a Massafra per il progetto “Sportiva-Mente Insieme” rivolto agli studenti delle superiori che hanno giocato in squadra con giovani atleti assistiti da chef per elaborare dei menu equilibrati con prodotti agroalimentari del territorio al fine di valorizzare il connubio tra sport e corretta alimentazione ma sempre con gusto.

Il nuovo anno così riparte per la società del maestro benemerito Vincenzo Quero con premesse entusiasmanti e consolida il vincente direttivo societario per il 2026 con i seguenti ruoli: presidente la signora Maria Lecci, vicepresidente Goffredo Santovito, segretario Gianluca Mongelli, direttore sportivo Rosario Ungaro, medico sociale Sergio Lubelli, consiglieri Nico Monfredi, Giovanni Semeraro e Francesco Galeone.