Taranto, l’ostacolo da superare si chiama l’UC Bisceglie

Oggi i rossoblù sono impegnati al Gustavo Ventura. Fischio di inizio 14.30

Manca poco, pochissimo all’inizio del ventesimo turno, prima di ritorno del campionato di Eccellenza pugliese. Il Taranto, tra poco alle 14.30 al Gustavo Ventura, sarà impegnato con l’Unione Calcio Bisceglie, quinta forza del girone. Sette i punti di vantaggio dei rossoblù sui padroni di casa, che in un possibile successo vedono l’opportunità di costruire su misura una giornata a tutti gli effetti storica.

Da valutare le condizioni di Nicola Loiodice, ieri vittima di un duro scontro in allenamento. L’esterno proverà a esserci sino all’ultimo. Nel caso ce la facesse sarebbe 4-2-3-1, in caso opposto potrebbe trasformare la disposizione della sua squadra in un 4-3-3.

La squadra di Luigi Panarelli (squalificato sino all’11 gennaio e perciò sostituito in panchina dal secondo Antonio Morea) cerca il successo per restare in scia all’As Bisceglie e al Brindisi, da cui dista, rispettivamente quattro e due lunghezze. La gara di andata, allo stadio Italia si Massafra, si conclude sul 2-0 per i rossoblù. Certo è che da allora il Taranto è cambiato tantissimo in molti dei suoi effettivi.